«Пиратов Карибского моря» переснимут без Джонни Деппа

Лос-Анджелес, 24 октября. Серия фильмов «Пираты Карибского моря» может быть переснята без Джонни Деппа, известного своею ролью капитана Джека Воробья. Об этом сообщает портал Deadline.

Как сообщается, в настоящее время компания Disney ведет переговоры со сценаристами Полом Верником и Реттом Ризом. Отмечается, что звезда первых пяти фильмов Джонни Депп, вероятно, в новом проекте задействован не будет.

Продюсером картины должен будет выступить Джерри Брукхаймер, занимавшийся этим при съемках предыдущих фильмов данной серии, пишет телеканал «360».

Первый фильм серии вышел на экраны в 2003 году. За четырнадцать лет франшиза принесла своим создателям более 4,5 миллиарда долларов.