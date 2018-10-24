Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

«Пиратов Карибского моря» переснимут без Джонни Деппа

61
0 Оставить комментарий

«Пиратов Карибского моря» переснимут без Джонни Деппа

Лос-Анджелес, 24 октября. Серия фильмов «Пираты Карибского моря» может быть переснята без Джонни Деппа, известного своею ролью капитана Джека Воробья. Об этом сообщает портал Deadline.

Как сообщается, в настоящее время компания Disney ведет переговоры со сценаристами Полом Верником и Реттом Ризом. Отмечается, что звезда первых пяти фильмов Джонни Депп, вероятно, в новом проекте задействован не будет.

Продюсером картины должен будет выступить Джерри Брукхаймер, занимавшийся этим  при съемках предыдущих фильмов данной серии, пишет телеканал «360».

Первый фильм серии вышел на экраны в 2003 году. За четырнадцать лет франшиза принесла своим создателям более 4,5 миллиарда долларов.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое