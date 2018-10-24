Стихия бушует в Туапсинском районе, более 160 человек эвакуированы

Туапсе, 24 октября. Свыше 160 человек были эвакуированы из Туапсинского района из-за наводнения, которое стало следствием непрекращающихся проливных дождей. Кроме того, ливневым потоком был разрушен автомобильный мост, который вел в поселок Цыпка.

В результате разгула стихии затопленными оказались населенные пункты Цыпка, Горный, Кривеньковская, Туапсе, Мессожай, Григорьевское и Шаумян. В Апшеронском районе затопило железнодорожные станции Куринская, Гойтх и Пшиш, а также перегон Туапсе-Апшеронск. Из-за селей в районе станции Чилипси и на перегоне Греческий — Кривеньковская остановлено движение поездов.