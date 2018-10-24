Путин пообещал быстрый и эффективный ответ на выход США из РСМД

Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва быстро и эффективно ответит на выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Российский лидер отметил, что Конгресс США уже давно заложил в американский бюджет расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию новых ракет средней и меньшей дальности, что свидетельствует о планах Вашингтона выйти из договора ДРСМД. Путин подчеркнул, что Россия готова ответить на выход США из ДРСМД.

«Отвечая прямо на ваш вопрос, сможем ли мы ответить. Сможем, и это будет очень быстро и эффективно», — сказал Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выйти из ДРСМД. По его мнению, Москва якобы нарушает положения этого соглашения. В Москве заявили, что хотели бы получить от Вашингтона более детальную информацию относительно по данному вопросу, а также отметили, что выход США из ДРСМД вынуждает Россию принимать меры для обеспечения своей безопасности.