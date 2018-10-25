Сирия, 25 октября. Курды устроили крупный взрыв у позиций протурецких бандгрупп ССА** к северу от Алеппо. ВВС США активно поддерживают очередную атаку SDF****, нанося удары по юго-востоку Дейр-эз-Зора. «Джебхат ан-Нусра»1*** задержала около 200 гражданских лиц, выступавших за вывод сил боевиков из Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли урон исламистам в ходе ответных обстрелов их позиций на северо-востоке Латакии.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): разворачивает новые позиции и пытается спрятать тяжелое оружие в буферной зоне на северо-западе САР; задержала около 200 гражданских лиц, выступавших за вывод сил боевиков из Идлиба.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла порядка десяти своих радикалов убитыми в результате взрыва к северу от Алеппо, устроенного бойцами YPG.

Международная коалиция: активно поддерживает очередную атаку SDF, нанося удары по юго-востоку Дейр-эз-Зора; ведет разбирательство в связи с участившимися случаями дезертирства в рядах курдских бандформирований в районах на восточном побережье Евфрата.

Курды: лишились нескольких бойцов в результате нападения арабских ополченцев в окрестностях Хасаки; столкнулись с массовым недовольством беженцев в подконтрольном лагере к северу от Аш-Шаддади.

Провинция Латакия

Позиции Сирийской арабской армии (САА) и близлежащие к ним жилые районы около деревни Катеф Алями, расположенной на северо-востоке Латакии, подверглись обстрелам вооруженных исламистских группировок. Боевики вели огонь преимущественно из минометов со стороны населенного пункта Зуйкат, сообщает информационный Facebook-канал Lattakia News Network. Отмечается, что в рядах правительственных войск САР обошлось без потерь, никто из гражданских лиц тоже не пострадал. Между тем сами исламисты понесли серьезные потери в результате ответных ударов подразделений САА.

Военные источники агентства Damascus Now установили, что отряды «Джебхат ан-Нусры» и союзной ей «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ) наращивают боевую мощь в буферной зоне «Большого Идлиба», несмотря на условия меморандума, предполагающего обязательный вывод тяжелых вооружений из очерченного района. Вместо этого террористы разворачивают новые позиции и пытаются укрыть тяжелую технику вблизи прифронтовых поселений Барза Ат-Тахтани, Тардин, Хаддада, Бидама и некоторых других.

Провинция Алеппо

Курдские радикалы из состава Отрядов народной самообороны (YPG) провели новую диверсию в рамках операции «Гнев оливок», направленной против Турции и ее союзников. Согласно сведениям местного медиа-ресурса Aleppo24, курды активировали самодельное взрывное устройство в поселении Тилалайн, которое находится в предместьях города Мареа к северу от Алеппо. Взрыв прогремел у блокпоста Сирийской свободной армии (ССА), в результате были убиты порядка десяти протурецких боевиков. Информация о возможных жертвах среди местного населения в настоящий момент устанавливается.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источники портала Euphrates Post сообщают о возобновившихся столкновениях между курдскими Демократическими силами Сирии (SDF) и бандгруппами «Исламского государства»1 в районе между населенными пунктами Багуз Фаукани и Аль-Марашида в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. При этом курды действуют при активной поддержке ВВС коалиции США, которые, однако, нередко ведут бомбардировки в жилых кварталах региона, из-за чего за последние несколько недель погибли почти сто мирных граждан. Сейчас подробности очередных столкновений на этом направлении пока уточняются.

По данным ряда местных источников, в том числе Twitter-ресурса (@DeirEzzor24), в рядах «Демократических сил» участились случаи дезертирства в районах провинции на восточном побережье Евфрата. Отмечается, что полевые командиры SDF и представители командования сил коалиции во главе с Соединенными Штатами в настоящее время ведут разбирательство, пытаясь выяснить масштабы данного явления и его причины.

Провинция Идлиб

Члены объединения террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» незаконно арестовали и продолжают удерживать уже порядка 200 мирных жителей в провинции Идлиб и на окраинах соседних регионов с момента заключения соглашения о перемирии и формировании демилитаризованной зоны на этом направлении, которое было разработано Россией и Турцией. Такие данные представила британская газета Independent. Отмечается, что среди задержанных множество местных активистов, выступающих против оккупации боевиков, религиозных проповедников и представителей правозащитных организаций.

Провинция Хасака

В провинции Хасака арабское население продолжает организованное сопротивление курдской оккупации, в том числе путем совершения нападений на объекты SDF. По информации Al Masdar News, местные отряды, связанные с силами арабских племен Заевфратья, атаковали конвой «Демократических сил» в окрестностях административного центра региона, ликвидировав при этом нескольких радикалов.

Между тем в лагере для беженцев «Аль-Ариша», находящемся между Хасакой и Аш-Шаддади, прошли массовые демонстрации вынужденных перемещенных лиц. Люди обращались к курдским главарям, из которых и состоит руководство лагеря, с требованием обеспечить жителей теплыми вещами в связи с сильным похолоданием.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)