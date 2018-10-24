«Спецназ — это звучит гордо!»: День подразделений специального назначения в Петербурге. ФАН-ТВ

Торжественные мероприятия и организованный митинг в честь дня спецназа прошли в Парке Интернационалистов. Ветеранов спецназа с их профессиональным праздником поздравили представители администрации города, общественных организаций и жители Санкт-Петербурга.

«Сегодня мы отмечаем День подразделений спецназа. И начинаем мы его по традиции здесь, у этого замечательного памятника. И, конечно, мы склоняем головы, вспоминая ребят, которые не вернулись с боевых заданий. Спецназ — это звучит гордо! Мы живем в неспокойном и тревожном мире, и у спецназа не становится меньше работы», — произнес поздравительную речь Александр Говорунов, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Пришедшие на праздник граждане почтили память павших военнослужащих минутой молчания, возложили цветы к памятнику бойцам спецназа России. Для посетителей парка в этот день выступали детские спортивные и военно-патриотические клубы, работала полевая кухня. Также в парке были организованы интерактивные зоны. На одной из них военнослужащие обучали всех желающих навыкам работы с оружием.