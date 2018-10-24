Порошенко предложил продлить расследование крушения MH17 на год

Киев, 24 октября. Президент Украины Петр Порошенко внес предложение в Верховную раду о продлении международной миссии по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе до 1 августа 2019 года. Информация об этом появилась на сайте украинского парламента.

Рада рассмотрит предложение президента Украины о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о защите расследования о крушении MH17. Работу миссии уже продлевали прежде.

Соглашение о создании миссии для расследования причин авиакатастрофы между Киевом и Амстердамом было заключено в июле 2014 года. В состав миссии входят эксперты и представители полиции Нидерландов, Австралии и других стран.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение под Донецком из-за выпущенной ракеты. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Ранее Минобороны РФ рассекретило данные о ракете, которой был сбит авиалайнер. Согласно номеру, ракета комплекса «Бук» принадлежала украинским военным. Еще в 1986 году она поступила в воинскую часть Украинской ССР, и в Россию не возвращалась.

В Нидерландах и Австралии отказались признать данные Москвы, при этом представители стран признали итоги расследования Совместной следственной группы, которая обвиняет ополченцев Донецкой и Луганской народных республик в причастности к инциденту. В Луганске и Донецке заявили, что не располагают подобным оружием.