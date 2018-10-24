Губернатор Нью-Йорка получил посылку с бомбой

Нью-Йорк, 24 октября. Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо получил посылку, внутри которой находилось устройство, предположительно являющееся взрывным. Об этом он сам сообщил, выступая на пресс-конференции.

«Устройство направили и в мой офис на Манхэттене, нас об этом только что информировали. Этим устройством уже занимаются. Мы не удивимся, если будут разосланы и другие устройства», — отметил он.

Куомо стал не единственный, кто получил подозрительную посылку. Ранее Секретная служба США сообщила, что обнаружила два взрывных устройства в посылках, отправленных на имя бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и бывшего президента Барака Обамы. Еще одно устройство, адресованное экс-директору ЦРУ Джону Бреннану, было направлено в офис телеканала CNN. В связи с этим полиция эвакуировала здание Time Warner Center в Нью-Йорке, где располагается редакция телеканала.