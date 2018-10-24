Путин: США обвиняют РФ бездоказательно, а сами уже нарушили ДРСМД

Москва, 24 октября. Обвинения США в адрес России о нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются формальным предлогом для выхода Вашингтона из этого соглашения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

«Что является формальным предлогом для возможного выхода наших партнеров из ДРСМД? Обвинения в наш адрес в его нарушении. Но, как обычно, никаких доказательств для этого не предъявляется. А Соединенные Штаты уже его нарушили», — сказал Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен соблюдать договор о ракетах средней и меньшей дальности, так как Москва его якобы нарушает. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия хотела бы получить от Вашингтона более детальную информацию по данному вопросу. Он также добавил, что выход США из ДРСМД вынуждает Россию принимать меры для обеспечения своей безопасности.