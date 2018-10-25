Лейтенант Гибсон, это провал: SMS с угрозами ФАН рассылали с реальных телефонов военных советников США

Журналисты Федерального агентства новостей дозвонились до одного из номеров, с которых получали SMS с угрозами. С той стороны ответили на английском языке.

Напомним, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США газета The New York Times анонсировала операцию по предотвращению вмешательства в политическую жизнь США, которую киберкомандование (United States Cyber Command) разворачивает против россиян.

Редакция ФАН в американские выборы не вмешивалась и не собиралась, но предупреждения от Пентагона получила. SMS с угрозами поступили на номера сотрудников с разных номеров, в том числе и американских, но на русском языке:

«Мы следим за тобой и знаем о твоей низкой работе в агентстве. Не нравится что мы видим». «Мы знаем кто ты такой и чем занимаешься».

По оценкам специалистов, американское происхождение в сообщениях выдает построение фраз и отсутствие запятых, которые по правилам английской грамматики не требуются в этих придаточных предложениях.

Смесь лозунгов из романа-антиутопии «1984» и голливудских триллеров звучит угрожающе в переводе на русский. Мы попытались выяснить актуальность номеров, с которых приходили SMS, и попросить у той стороны мифического американского лейтенанта Гибсона к телефону. Шутка удалась.

Специалисты перезвонили по номерам, с которых пришли SMS (сообщениях, где эти номера отображались). Один телефон, как это ни поразительно, действительно ответил.

Мужчина с той стороны говорил по-английски, ничуть не удивился звонку и непринужденно поговорил.

— Добрый день. — Это номер телефона лейтенанта Гибсона? — Нет. Вы ошиблись номером. Лейтенант Гибсон не служит в нашей группе. — С кем я разговариваю? Пригласите к трубке лидера вашей группы. — Я военный советник. Командира сейчас нет. Перезвоните через час. — Кто вы, если быть точнее? — Я не имею право вам это говорить. Это гостайна. Хорошего вам дня. — И вам.

Ситуация выглядит полнейшим фарсом, однако нам не до шуток. Помимо NYT, об атаках United States Cyber Command в отношении россиян сообщило множество американских СМИ, приводя содержание SMS-сообщений, полученных нами. Больше того, в телекомпании WMBF-TV, аффилированной с NBC News, в последнем репортаже на эту тему эксперты по безопасности подчеркивают, что в арсенале киберкомандования США ожидаются не только SMS-рассылки, но и физическое уничтожение российских серверов.

«В американских СМИ эту SMSатаку называют первой. Возможно, это и так. Насколько мне известно, это действительно первая публичная операция кибервойск США в отношении российских журналистов. Но она выглядит идиотским фарсом. Отправлять анонимные SMS, маскировать кривой машинный перевод с английского, а потом использовать реальные телефоны для реальных звонков — это какой-то провал, «лейтенант Гибсон». Утечки об этой операции в американских СМИ лишь подчеркивают неуклюжесть спецслужб США. Американским агентам, если это они, следует покаяться и прекратить заниматься глупостями. Российских журналистов подобным вздором не запугать. Но если американские агенты продолжат свои акции, им придется ответить за эти незаконные и аморальные действия перед российским или международным судом», — прокомментировал ситуацию руководитель проекта «Федеральное агентство новостей» Евгений Зубарев.

Заметим, что американская пресса и элита не просто поддерживают подобные атаки на Россию, но активно требуют их эскалации. Так, популярный американский журнал Slate Magazine сегодня написал о том, что «действия киберкоманды США против русских слишком мягкие». По мнению американских политиков, США надо энергичнее атаковать российские сети, сжигать сервера и угрожать всем, кто не согласен с политикой США.

Автор редакционной статьи приводит следующий пример правильной атаки на идеологического противника:

«Прецеденты можно найти в кампании НАТО в конце 1990-х годов против Слободана Милошевича. Это была главным образом бомбардировочная кампания — воздушная война, чтобы выбить его из власти, — но в ней также были задействованы некоторые секретные операции информационной войны…

…Операции проводились совместной организацией ЦРУ-АНБ под названием Центр информационных операций и секретным подразделением в Объединенном штабе Пентагона под названием J-39.

Часть этой операции, которая имеет современную актуальность, была успешной попыткой оказать давление на бизнес-друзей Милошевича. Эти приспешники были важны для поддержания Милошевича у власти. J-39 направил письмо одному из них, владельцу медного рудника, предупредив, что его рудник будет подвергнут бомбардировке, если он не прекратит поддерживать диктатора. Владелец не ответил.

Незадолго до этого подрядчик ЦРУ изобрел устройство, выполненное из длинных нитей из углеродного волокна, и короткозамкнутый электрический провод при контакте. Это устройство было сброшено на шахту. Урон был недолговечным, и ремонт был легким, но атака оказалась эффективной. Соратник мгновенно прекратил всякую связь с Милошевичем».

Подчеркнем, кибератаки и тем более «сжигание серверов» или диверсии являются недопустимым и преступным вмешательством во внутренние дела Российской Федерации. Редакция ФАН рассчитывает на адекватную оценку происходящего со стороны правоохранительных органов России.