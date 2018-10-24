«Пока не время»: Сюткин объяснил, почему не выступает в Крыму и на Украине

Москва, 24 октября. Российский певец Валерий Сюткин рассказал, что не дает концерты в Крыму и на Украине, чтобы не вносить раздор. По словам исполнителя, еще не настало время, чтобы выступления не воспринимались как политический жест.

«Я не даю больших концертов ни там, ни там, потому что это будет разъединять. Просто пока не время. Я могу сделать что-то частное, но это не будет никакого анонса. Но я не делаю ни там, ни там», – рассказал Сюткин в эфире «Говорит Москва».

Сюткин рассказал, что находится вне конфликта и не занимает чью-либо позицию. При этом он считает, что постоянные обсуждения на телевидении не смогут решить проблему.

Ранее Сюткин уже высказывал свою позицию в отношении ситуации с Крымом. Певец поддержал решение президента России Владимира Путина и назвал вхождение Крыма в состав России «исторической справедливостью».

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. По результатам плебисцита за вхождение в состав России проголосовали 96% жителей полуострова. Однако Киев не признает волеизъявление крымчан и по-прежнему считает полуостров территорией Украины.

В Москве не раз подчеркивали, что референдум состоялся в полном соответствии с нормами международного права и Устава ООН, а жители полуострова проголосовали демократическим путем. Президент России заявил, что вопрос Крыма «закрыт навсегда».

С 2014 года в Крыму был построен Крымский мост через Керченский пролив, который стал самым протяженным в России. Его длина составляет 19 километров. В 2018 году Крым посетили более 6 млн туристов, что на 29% больше показателя прошлого года.