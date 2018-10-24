Путин хочет обсудить выход США из ДРСМД на встрече с Трампом в Париже

Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин во время встречи в Париже намерен обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом его слова о выходе США из ДРСМД. Об этом российский лидер заявил по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

«Надеюсь, что мы по всем этим вопросам хотя бы «накоротке», на полях встреч в Париже 11 ноября сможем с президентом Соединенных Штатов на эту тему поговорить», — отметил он, выступая на пресс-конференции.

Путин также заявил, что Россия примет зеркальные меры, если США действительно выйдут из договора и разместят свои ракеты в Европе. Глава государства также добавил, что действия американского руководства подвергают европейские страны огромной опасности.

Ранее Трамп сообщил о планах выйти из договора о ракетах малой и средней дальности из-за того, что Москва якобы нарушает соглашение. При этом он не привел никаких доказательств в подтверждение своих слов. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный факт уже неоднократно был доказан на разных уровнях. Евросоюз призвал обе стороны сохранить ранее достигнутые договоренности и не выходить из соглашения.