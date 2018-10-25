Сирия, 25 октября. ИГ1 провело контрнаступление против курдов на юго-востоке Сирии. «Ан-Нусра»*** и «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» заключили временное перемирие в Идлибе. Мирные жители погибли во время бомбардировок ВВС коалиции США в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили вести перестрелки с боевиками на севере Хамы и Латакии.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла одного из лидеров «Ан-Нусры» на юге Идлиба; задержала группу джихадистов, похищавших людей, в западной части Идлиба; договорилась с «Джебхат Аль-Ватанией лил Тахрир» о временном перемирии в Идлибе.

«Исламское государство»1: провело контрнаступление в районе города Аль-Марашида в Дейр-эз-Зоре.

Курды: участвуют в строительстве военной базы Франции в Ракке; понесли потери в живой силе и военной технике на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор; пополнили свои ряды в провинции Ракка.

Международная коалиция: провела бомбардировки вблизи месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре; осуществила боевые вылеты над Абу Кемалем на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: обстреляли позиции курдов в районе Тель-Абьяда на севере Ракки; заявили о выводе тяжелого вооружения боевиков из демилитаризованной зоны в Идлибе.

Провинция Алеппо

На окраинах административного центра провинции продолжились перестрелки между частями Сирийской арабской армии (САА) и отрядами незаконных вооруженных группировок. Согласно информации военного источника в социальной сети Twitter (Mithaq_plus), после обстрелов боевиками мирных районов Алеппо правительственные подразделения нанесли ответные удары по военным объектам джихадистов в пригороде Ар-Рашидин. Тем не менее никаких сведений о потерях радикалов в живой силе или военной технике все еще не поступало.

Между тем стало известно, что Центр гуманитарных операций имени Короля Салмана, подконтрольный Саудовской Аравии, доставил гумпомощь в районы, занимаемые силами вооруженной оппозиции. Как передал Twitter-канал Центра (SaheelKSA), в населенные пункты Азаз, Соран и Мрегель были доставлены канцелярские товары и школьные парты.

Во второй половине дня состоялась встреча руководства местной администрации с турецкими специалистами в пригороде Алеппо. Военный источник в сети Twitter (freerayyyan) сообщал о том, что на заседании стороны обсудили необходимые меры для реконструкции подконтрольных исламистам районов на северо-западе Сирии. Напомним, данные территории регулярно переживают вооруженные стычки в рядах вооруженной оппозиции, а также нападения «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG). Все это не способствует восстановлению разрушенных населенных пунктов.

Провинция Дейр-эз-Зор

В течение дня на юго-востоке Сирийской Арабской Республики (САР) продолжились ожесточенные бои между курдами и силами «Исламского государства». Как передавал военный источник в сети Twitter (VivaRevolt), террористы развернули контрнаступление под городом Аль-Марашида, о взятии которого курдские СМИ заявляли двумя днями ранее. Несмотря на поддержку ВВС международной коалиции во главе с США, SDF понесли потери в живой силе и военной технике, сообщал интернет-портал Jisr TV.

Как передавало агентство новостей Al Masdar News, в результате бомбардировок западного альянса в очередной раз пострадали мирные жители региона — были убиты несколько гражданских лиц в городе Ас-Суса. Кроме того, под ударом оказалось нефтяное месторождение Аль-Омар, расположенное в центральной части провинции к востоку от города Меядин. По информации новостного портала Step News Agency, в данном районе все еще действуют подпольные группы боевиков ИГ, несмотря на то, что ранее курды заявляли о полном освобождении этих территорий.

Во второй половине дня американские военный самолет и беспилотник были замечены в районе ключевого города Абу Кемаль, подконтрольного Сирийской арабской армии (САА), передавал Twitter-канал (oryxspioenkop). О том, какую цель преследовали ВВС США, до сих пор неизвестно.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки произошло новое нападение на одного из высокопоставленных лидеров террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1. Новостной портал Step News Agency передавал, что неизвестные застрелили полевого командира формирования по прозвищу Мухаммед Абу Абдул-Азиз недалеко от населенного пункта Кафр Рума на юге Идлиба. После этого боевики возобновили обыски в провинции с целью обнаружить подпольные группировки. Согласно сведениям военного источника в Twitter (Y_A_Z_N_2), в поселении Айн Ларуз в западной части региона удалось задержать нескольких радикалов, причастных к похищению людей с целью получения выкупа. О том, к какой из вооруженных организаций принадлежали арестованные, не сообщалось.

Позднее поступала информация о том, что главарям «Тахрир Аш-Шам» и протурецкого объединения «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» удалось договориться о заключении перемирия в регионе, тем не менее детали соглашения не оглашались.

Тем временем Минобороны Турции заявило о том, что боевики вывели практически все свое тяжелое вооружение из района демилитаризованной зоны, однако провокационные обстрелы исламистов не прекратились. Мирное население, вынужденное проживать на оккупированных джихадистами территориях, продолжило бежать в освобожденные САА населенные пункты через гумкоридор у Абу-Духура. По данным новостного портала Arabic Sputnik News, порядка 300 человек, преимущественно женщин и детей, перешли в безопасные районы.

Провинция Ракка

К северу от административного центра провинции продолжилось строительство базы Франции. Информационное агентство Al Masdar News передавало, что в возведении военного объекта также приняли участие проамериканские «Демократические силы Сирии» (SDF). Напомним, местные активисты неоднократно заявляли о том, что выступают против упрочения влияния коалиции в Сирии, однако развертывание базы не было остановлено.

На севере региона возобновились перестрелки между турецкими вооруженными силами и курдами. Twitter-канал (alreahalsaknh) передавал, что военнослужащие Турции открыли огонь по расположениям «демократических сил» вблизи города Тель-Абьяд, в результате чего был уничтожен военный пикап SDF.

Курдский военный источник (QSD_Jabha) сообщал о том, что ряды курдских сил пополнились 236 новобранцами, прошедшими курс обучения в тренировочных лагерях SDF. Отмечалось, что многие из призывников были вынуждены присоединиться к курдам в рамках принудительной мобилизации.

Вечером в одном из районов административного центра провинции были обнаружены тела 15 человек, погибших под ударами международного альянса еще осенью прошлого года. Они были извлечены из-под обломков разрушенных зданий, отмечал новостной портал Al Manar News.

Провинция Хама

На протяжении суток на севере и северо-западе провинции Хама не прекращались стычки между правительственными подразделениями и боевиками вооруженной оппозиции. В первой половине дня отмечались взаимные обстрелы недалеко от Аль-Латамины, о чем заявлял Twitter-канал (OrientNews). Позднее противники вели перестрелки на границе с соседней Латакией в районе города Кабана. Известно, что первыми открыли огонь джихадисты незаконных вооруженных формирований, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой». В свою очередь силы САР были вынуждены провести ответные обстрелы. Позднее столкновения также отмечались вблизи поселения Ас-Сирмания, передавал оппозиционный новостной портал Halab Today TV.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)