Сирия, 24 октября. Из-под завалов в Ракке были извлечены тела 15 человек, погибших под ударами коалиции США в ходе битвы за город. Жители лагерей для беженцев протестуют в Хасаке. Боевики нанесли удары по мирным районам Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелу боевиков в квартале Аз-Захра на западе Алеппо; принимают беженцев из Идлиба на КПП у Абу-Духура.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в пригороде Ракки.

Курды: столкнулись с протестами беженцев из лагеря «Аль-Ариша» в южной части Хасаки; заявили о взятии большей части города Аль-Марашида в Дейр-эз-Зоре; захватили все медучреждения в городе Хасака.

Международная коалиция: продолжает проводить авианалеты в районе Ас-Сусы в Дейр-эз-Зоре, есть жертвы среди мирных жителей.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что исламисты антиправительственных формирований не прекращают обстреливать территории, занимаемые Сирийской арабской армией (САА). Под ударом джихадистов в очередной раз оказался административный центр региона. В результате падения двух выпущенных боевиками мин в районе Аз-Захра на западе Алеппо были частично разрушены жилые дома. Информации о возможных жертвах среди мирного населения пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдский военный источник в социальной сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) захватили большую часть населенного пункта Аль-Марашида, в районе которого в первой половине дня развернули контрнаступление боевики «Исламского государства». Напомним, накануне интернет-порталы, подконтрольные курдам, утверждали, что город уже был взят силами SDF, однако сегодня террористы вновь оккупировали его, нанеся при этом серьезный урон курдской группировке.

Между тем появилась информация о том, что в результате боевых вылетов ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, в районе города Ас-Суса погибли несколько мирных жителей, еще ряд гражданских лиц получили ранения, передает агентство новостей Al Manar News.

Провинция Идлиб

Новостное агентство Al Manar News сообщает о том, что мирные жители Идлиба продолжают прибывать к контрольно-пропускному пункту в районе Абу-Духура, дабы перейти на безопасные территории, находящиеся под контролем Сирийской арабской армии (САА). Несколько часов назад поступала информация о том, что около 300 гражданских лиц, по большей части женщины и дети, уже перебрались в освобожденные правительственными силами районы на юго-востоке провинции. Напомним, гуманитарный коридор у Абу-Духура был создан при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон для безопасной эвакуации мирного населения.

Провинция Ракка

В административном центре региона до сих пор продолжают находить тела местных жителей, убитых в результате авианалетов международной коалиции во время битвы за город. Согласно информации новостного портала Al Manar News, в районе Ас-Сакана из-под завалов были извлечены тела 15 человек. Напомним, во время боевых вылетов США в Ракке погибли сотни гражданских лиц, а также была полностью уничтожена городская инфраструктура. Тем не менее, несмотря на то, что больше года населенный пункт находится в оккупации проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF), улицы Ракки до сих пор не были расчищены от обломков разрушенных зданий.

Между тем в деревне Аль-Хос произошел взрыв, в результате которого как минимум один курдский боец был убит, еще один получил ранения. По данным военных источников AMN, детонировало взрывное устройство, заложенное под автомобилем «демократических сил». Предполагается, что бомба была установлена членами так называемых спящих ячеек «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность на подконтрольных курдам территориях.

Провинция Хасака

Стало известно о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) захватили все медицинские центры и диспансеры, расположенные в кварталах Ан-Нашува, Гойран, Телль Хаджара и Ан-Насира в административном центре региона. При этом, по информации Twitter-канала (SyriawatanNews), весь персонал потерял работу. Пока неизвестно, с какой целью курдские радикалы прибегли к подобному шагу.

Между тем военный источник в сети Twitter (DeirEzzoreNow) сообщает об акциях протеста, вспыхнувших в районе лагеря для беженцев «Аль-Ариша» к югу от Хасаки. Отмечается, что перемещенные лица организовали митинги вследствие серьезного ухудшения состояния здоровья и условий для жизни поселенцев. Протестующие потребовали, чтобы курды восполнили недостаток палаток и одеял, необходимых чтобы выжить в зимний период. Напомним, накануне подобные демонстрации также прошли в городе Рас Аль-Айн на севере региона. Руководство «демократических сил» пока никак не отреагировало на требования людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)