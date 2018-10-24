Как спастись от гриппа? Вакцинация в столице в числах | ИНФГОРАФИКА | ФАН-ТВ

По данным Росстата в январе 2018 года от гриппа и ОРЗ в нашей стране умерло 34 человека, что на 62% меньше, чем в том же месяце 2017 года (89 человек). За весь 2017 год зафиксировано 432 летальных исхода, и это самый низкий показатель за последние восемь лет. В 2016-м было 1079 смертельных случаев, а до этого показатель колебался от 450 до 900 смертей в год.

Важным фактором снижения показателя летальных исходов является профилактика гриппа. В прошлом году Москва впервые за долгие годы избежала эпидемии гриппа и ОРВИ зимой, поскольку прививки сделали 57% населения города – около 7 млн. человек. Минздрав напомнил о необходимости делать прививку от гриппа до начала эпидемии.

В Москве уже свыше 4,5 миллиона человек прошли вакцинацию. На старте компании ожидалось, что вакцинацию пройдут всего 3,2 млн. жителей региона.

Сделать прививку до 28 октября можно в пунктах, которые открыты у 29 станций метро, трех станций Московского центрального кольца (МЦК), двух железнодорожных станций. Таким способом воспользовались 178 537 человека. В 70 центрах госуслуг «Мои документы» вакцинацию прошли 96 542 человека. Остальные москвичи сделали прививку от гриппа в городских поликлиниках.

Напомним, самым эффективным способом избежать заболевания и последующих осложнений является вакцинация. Она защищает 80–90 процентов детей и взрослых, сделавших прививку, а полученный иммунитет сохраняется в течение года.

В 2018 году Минздрав РФ закупил порядка 62,3 млн. доз отечественных противогриппозных вакцин с актуальными штаммами. В регионы уже поставлено более 31 млн. доз, из них детских более 9 млн. доз. Бесплатные прививки смогут сделать дети, беременные женщины, пожилые люди.