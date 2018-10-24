Путин пообещал ответить зеркально на поставки ракет США в Европу

Москва, 24 октября. Россия примет зеркальные меры, если США действительно выйдут из ДРСМД и начнут поставлять свои ракеты в Европу. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

«Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально. Европейские страны, которые согласятся с этим, если до этого дойдет, должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара», — отметил он.

При этом российский лидер подчеркнул, что не видит никаких причин для того, чтобы ставить европейские страны в столь опасное положение.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о ракетах малой и средней дальности из-за того, что Москва якобы нарушает соглашение. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный факт уже неоднократно был доказан на разных уровнях. Евросоюз призвал обе стороны сохранить ранее достигнутые договоренности и не выходить из соглашения.