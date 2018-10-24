«Друзья Крыма» приехали на международную конференцию в Ялте

Ялта, 24 октября. Представители международной ассоциации «Друзья Крыма» из десяти стран мира прибыли на полуостров для участия в конференции и проведения заседания координационного совета. Об этом заявил постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

«В Крым прибыли представители международной ассоциации «Друзья Крыма» из различных стран мира​​​», — рассказал Мурадов в комментарии РИА Новости.

По словам представителя республики, прибывшие примут участие в Международной конференции «Крым в современном международном контексте», а затем проведут заседание координационного совета, на котором будут выработаны организационные решения. Заседание пройдет в Ливадийском дворце с участием представителей более чем десяти стран.

Представители «Друзей Крыма» есть более чем в 20 странах мира, на встрече в Крыму присутствуют только члены координационного совета.

Международная ассоциация «Друзья Крыма» была создана в 2017 году в Ялте. Клубы «Друзей Крыма» расположены более чем в 20 странах. Зарубежные клубы являются примером народной дипломатии, направленной на противостояние антироссийскому и антикрымскому сознанию в западных странах.