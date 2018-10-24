Путин: Новые проекты поставок российского газа в ЕС не направлены против Украины

Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что новые проекты поставок российского газа в страны ЕС не направлены против Украины или других государств. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

«Мы обсуждаем все возможные варианты поставок российского газа, и еще раз хочу подчеркнуть — они не направлены против какой бы то ни было третьей страны, в том числе не направлены на то, чтобы ущемить интересы Украины», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что Москва и Рим изучают варианты подключения Италии к газопроводу «Турецкий поток». Кроме того, РФ и Италия обсуждают варианты сотрудничества в рамках проекта «Северный поток – 2».