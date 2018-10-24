Дисквалификация Нурмагомедова и Макгрегора продлена до декабря

Москва, 24 октября. Временную дисквалификацию ирландского бойца ММА Конора Макгрегора и его соперника — российского бойца Хабиба Нурмагомедова продлили до следующего официального заседания Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), которое состоится 10 декабря. Об этом сообщает журналист MMAjunkie Джон Морган.

«Обведите понедельник 10 декабря в вашем календаре. В этот день планируется провести декабрьское заседание комиссии. Хабиб и Конор будут присутствовать. Увидимся в 9 утра по тихоокеанскому времени», — пишет он в Twitter.

Circle Monday, Dec. 10, on your calendar. That is the day currently scheduled to host the December commission meeting, save any changes. Khabib and Conor to attend. See you all then at 9 a.m. PT. — John Morgan (@MMAjunkieJohn) October 24, 2018

По словам Моргана, генеральная прокуратура считает, что именно Нурмагомедов стал «катализатором всего последующего хаоса». Обвинение настаивает на том, чтобы к российскому спортсмену был применен полный штраф, в связи с чем требует заморозить его доходы от поединка, включая бонусы с оплаты за просмотр. По оценке прокурора, речь может идти о сумме в 5-6 млн долларов.

Напомним, что поединок за чемпионский титул между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся 6 октября в рамках турнира UFC 229. Россиянин смог одолеть своего противника, однако после боя вступил в перепалку с фанатами ирландского бойца. Вскоре ругань переросла в драку.