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Дисквалификация Нурмагомедова и Макгрегора продлена до декабря

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Дисквалификация Нурмагомедова и Макгрегора продлена до декабря

Москва, 24 октября. Временную дисквалификацию ирландского бойца ММА Конора Макгрегора и его соперника — российского бойца Хабиба Нурмагомедова продлили до следующего официального заседания Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), которое состоится 10 декабря. Об этом сообщает журналист MMAjunkie Джон Морган.

«Обведите понедельник 10 декабря в вашем календаре. В этот день планируется провести декабрьское заседание комиссии. Хабиб и Конор будут присутствовать. Увидимся в 9 утра по тихоокеанскому времени», — пишет он в Twitter.

По словам Моргана, генеральная прокуратура считает, что именно Нурмагомедов стал «катализатором всего последующего хаоса». Обвинение настаивает на том, чтобы к российскому спортсмену был применен полный штраф, в связи с чем требует заморозить его доходы от поединка, включая бонусы с оплаты за просмотр. По оценке прокурора, речь может идти о сумме в 5-6 млн долларов.

Напомним, что поединок за чемпионский титул между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся 6 октября в рамках турнира UFC 229. Россиянин смог одолеть своего противника, однако после боя вступил в перепалку с фанатами ирландского бойца. Вскоре ругань переросла в драку.

Автор: Антон Соколов
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