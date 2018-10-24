Юрист оценил перспективу взыскания с Собчак $1,6 млн за выход на публику с iPhone вместо Samsung

Издание Mirror сообщило, что компания Samsung собирается взыскать с Ксении Собчак 1,6 миллиона долларов за нарушение рекламного контракта, согласно которому российская журналистка и политик должна появляться на публике со смартфонами корейского производителя.

Как пишет британский таблоид, Ксения Собчак появилась на телевизионном интервью «Эху Москвы» с iPhone XS. И, несмотря на то, что она пыталась скрыть свой телефон с помощью листа бумаги, зрители все-таки заметили, что официальный посол Samsung в России пользуется смартфоном от Apple, и стали обсуждать это в соцсетях.

Samsung хочется отсудить у Собчак полтора миллиона долларов за то, что она, будучи амбассадором Samsung, появилась на интервью на «Эхо Москвы» с iPhone X. Ооооохахаха — Пумбыч (@SolidPumba) 24 октября 2018 г.

Собчак сравнили с актрисой Галь Гадот, которая тоже была представителем корейского производителя, но весной этого года написала твит с iPhone, на что обратил внимание IT-блогер Маркус Браунли с семью миллионами подписчиков.

В Mirror полагают, что Samsung подаст иск на Собчак с требованием возместить неустойку за нарушение контракта. Речь, по данным издания, идет об 1,6 миллиона долларов.

Ксения Собчак и ее представители публикацию Mirror никак не комментируют. В компании Samsung Федеральному агентству новостей пообещали дать комментарий 25 октября. А пока ситуацию прояснил известный адвокат Тимур Маршани.

«Уже понятно, что Собчак, будучи публичным лицом в России, нарушила основное соглашение о маркетингу и рекламе продукции, которое она заключила с Samsung. Почти всегда, по условиям таких соглашений, публичное лицо имеет право появляться на публике, где происходит фото- и видеосъемка, только с продукцией определенной марки. Нарушение контракта может повлечь за собой не только выплату неустойки, но и штрафных санкций, а также иных компенсаций», — рассказал Тимур Маршани в комментарии ФАН.

Юрист также предположил, что за грубое нарушение условий договора Samsung пойдет на расторжение контракта с Ксенией Собчак и запрет использования ее имени и образа в дальнейших рекламных кампаниях бренда.

«Денежные средства корейский производитель будет взыскивать через суд. Судебное разбирательство будет проходить на территории России в соответствии с российским законодательством. Собчак имеет право оспорить решение отдельного пункта договора, который, может быть, носил для нее кабальный характер, обязывая пользоваться смартфонами на базе Android, в то время как она привыкла к iOS. И если ей это удастся, она заплатит лишь неустойку по договору», — заметил Тимур Маршани.

Сумму иска в 1,6 млн долларов, о которой написал Mirror, адвокат назвал реальной, потому что она вполне соотносится с суммами гонораров Собчак за распространение и тиражирование брендов.