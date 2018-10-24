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Сирия: Конте оценил усилия РФ по демилитаризации Идлиба

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Сирия: Конте оценил усилия РФ по демилитаризации Идлиба

Москва, 24 октября. Рим ценит усилия Москвы по демилитаризации сирийского Идлиба и поддерживает женевский процесс по урегулированию ситуации в САР, об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Мы очень ценим роль Москвы в демилитаризации Идлиба, благодаря которой удалось избежать риска гуманитарной катастрофы и опасной военной эскалации», — сказал Конте.

Также премьер-министр добавил, что Италия поддерживает переговоры в Женеве и действия ООН по стабилизации ситуации в стране. Конте отметил, что примирение в стране должно проходить только благодаря мирному, политическому внутреннему решению.

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии состоялись 24 октября в Москве. Лидер России назвал встречу результативной. Как сообщает RT, в ходе встречи Конте пригласил Путина в Италию. По словам премьер-министра, глава государства «слишком долго не был в Италии».

Автор: Софья Куликова
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