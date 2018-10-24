Ушаков назвал маловероятным визит Путина в США в текущем году

Москва, 24 октября. Визит президента России Владимира Путина в США до конца года маловероятен, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Вряд ли», — сказал Ушаков в ответ на вопрос о поездке Путина в США.

Ранее Путин провел встречу в Москве с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. По словам Ушакова, встреча носила деловой характер, «настрой был на продолжение контактов». В ходе встречи обсуждались вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями, в том числе ДРСМД, и региональные вопросы.