Трамп осудил отправку посылок с бомбами Обаме и Клинтон

Вашингтон, 24 октября. Президент США Дональд Трамп осудил отправку взрывных устройств бывшему президенту США Бараку Обаме, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и в здание Time Warner Center.

Президент США выразил солидарность с вице-президентом Майком Пенсом, который в своей записи в Twitter осудил попытку нападения на представителей политики и бизнеса и назвал это «подлым действием». Президент США скопировал сообщение Пенса и написал «Полностью согласен!».

Пенс в своем сообщении выразил признательность Секретным службам США, ФБР и полиции за быстрое реагирование, а также пообещал привлечь виновных к ответственности.

Напомним, 24 октября посылки со взрывчаткой получили Билл и Хиллари Клинтон, Барак Обама, также устройство было найдено в здание Time Warner Center в Нью-Йорке. Накануне, 23 октября, такую же посылку получил миллиардер Джордж Сорос. В полиции заявили, что инциденты могут быть связаны, о чем свидетельствует схожесть устройств.