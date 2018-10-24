Путин заявил о готовности России быть гарантом урегулирования в Ливии

Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что участие РФ в конференции по Ливии в Палермо будет представлено на высоком уровне. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

«Мы желаем удачи в проведении намеченной конференции в Палермо. Я пока не знаю, смогу ли я лично принять участие, но точно совершенно Россия будет представлена на очень высоком уровне», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что Россия поддерживает усилия Италии по урегулированию кризиса в Ливии, отметив, что Москва готова оказать любую поддержку, а также выступить в роли гаранта.

Ранее министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези заявил, что президенту России Владимиру Путину было направлено приглашение на конференцию по Ливии, которая пройдет 12-13 ноября в Палермо. Конференция пройдет в широком формате с участием самих ливийцев, представителей стран региона, а также лидеров ряда государств.