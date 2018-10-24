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Фильм Кончаловского о Микеланджело вызовет интерес не только в РФ и Италии — Путин

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Фильм Кончаловского о Микеланджело вызовет интерес не только в РФ и Италии — Путин

Москва, 24 октября. Исторический фильм режиссера Андрея Кончаловского «Грех» о художнике Микеланджело заинтересует не только российских и итальянских зрителей, но и других стран, заявил президент России Владимир Путина по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Путин сообщил, что он посмотрел с Конте фрагменты картины Кончаловского о Микеланджело.

«Это яркая совместная работа российских и итальянских кинематографистов, которая, безусловно, вызовет интерес не только в России и Италии, уверен, и в других странах», — констатировал глава государства.

Фильм Кончаловского о Микеланджело вызовет интерес не только в РФ и Италии — Путин

Фильм «Грех» расскажет об одном из этапов жизни Микеланджело, когда он работал над Сикстинской капеллой и скульптурой Давида. Картина была полностью снята в Италии и на итальянском языке. Режиссер признался, что в работе над фильмом о художнике ему помогли министерства культуры России и Италии, а также представители российского бизнеса.

Автор: Дарья Смолина
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