Киев, 24 октября. Предоставление томоса об автокефалии на Украине породит новые расколы внутри православия. Об этом заявил предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.

«Если томос о признании Константинопольским патриархом раскольников будет предоставлен, то он породит новые расколы, более масштабные и более глубокие», — передает слова Онуфрия сайт УПЦ.

Митрополит подчеркнул, что раскол затронет не только украинскую, но и мировую православную церковь.

Ранее Константинополь решил предоставить неканонической церкви на Украине автокефалию. Вселенский патриархат направил на Украину своих представителей (экзархов) из США и Канады. Русская православная церковь заявляла о вторжении экзархов на свою территорию. По словам представителей РПЦ, согласно церковным канонам визит должен был согласовываться заранее.

Кроме того, в РПЦ неоднократно подчеркивали, что предоставление автокефалии может привести к кровопролитию на Украине из-за того, что националисты при поддержке раскольнической церкви попытаются взять под контроль крупные святыни в стране.

15 октября Синод РПЦ разорвал отношения с Константинополем. В РПЦ пообещали жестко ответить на решения Вселенского патриархата по Украине.