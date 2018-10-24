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Новороссия

В миссии ОБСЕ назвали три участка для открытия новых пунктов пропуска в Донбассе

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Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг

Луганск, 24 октября. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг назвал три возможных участка в Донбассе, где не существует каких-то технических препятствий для открытия новых пунктов пропуска. Об этом в среду на пресс-конференции он рассказал журналистам.

«Я назову вам три возможных альтернативы, где не существует каких-то технических препятствий для пересечения линии соприкосновения.

Это участок разведения сил и средств в районе Золотого, там возможно это сделать. Это мост в Счастье, точно так же возможно. Также можно открыть пункт пропуска на дороге Первомайск — Попасная», — заявил Хуг журналистам.

Также он отметил, что мост в районе Станицы Луганской нуждается в ремонте. 

«Сегодня, когда я пересекал этот мост, я поговорил с некоторыми мирными жителями, которые тоже пересекали этот мост.

У них у всех одна просьба: чтобы завершились военные действия и чтобы был отремонтирован мост и жители могли переходить по нему», — рассказал Хуг.

Станица Луганская

Заместитель главы СММ ОБСЕ добавил также, что отремонтировать мост, а также открыть пункты пропуска следует до наступления зимнего сезона.

«Зима близко, и пересечение этого моста станет еще тяжелее и еще опаснее, особенно для людей престарелого возраста и тех, кто имеет инвалидность.

В интересах гражданского населения стороны должны выехать на место и отремонтировать этот мост. Если это невозможно, то они должны подумать об открытии альтернативных пунктов пропуска», — сообщил он.

Автор: Павел Иванов специально для ФАН из Луганска
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