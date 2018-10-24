Технологии безопасности: выставка INTERPOLITEX-2018 на ВДНХ. ФАН-ТВ

В Москве с 24 по 26 октября проходит XXII международная выставка средств обеспечения безопасности государства INTERPOLITEX-2018.

Выставка проходит в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, а ее организаторами являются МВД России, ФСБ России, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. На мероприятии представлен ряд международных экспозиций в обеспечении безопасности, здесь можно увидеть современную технику, которая помогает контролировать мир в нашей стране и за ее пределами. На международной выставке широко представлен ассортимент техники, которая помогает в работе Армии России и спецслужб. Одна из таких инноваций — мобильный центр контроля над авиацией, который помогает в аварийном случае максимально оперативно прийти на помощь.

«Данная техника предназначена для организации мобильного командного диспетчерского пункта. В условиях мобильности — в лесу, поле. В основном предназначена для ускорения процесса развертывания, для обеспечения оперативного реагирования на воздушное движение. Применяется как при штатном контроле, при полетах в условиях отсутствия аэродрома на лесные площадки, на необорудованные вертолетные площадки, так и для организации поиска спасения и чрезвычайных ситуаций», — объясняет Максим Байкулов, ведущий инженер руководитель направления аэронавигационной системы «НИТА», — Максим Байкулов, ведущий инженер руководитель направления аэронавигационной системы «НИТА».

На выставку приходит большое количество военных сотрудников, для того чтобы знать профильную технику не только своих войск, но и других подразделений. Мероприятие пользуется популярностью у военнослужащих, любителей военной сферы, а также у мирных жителей, которые интересуются обеспечением своей безопасности. Или у тех, кому интересно, что позволило избежать каких-либо казусов на самом масштабном мировом мероприятии лета-2018 — чемпионате мира по футболу.



«Приборы противодействия взрывному терроризму. Приборы бывают автомобильные, переносные и стационарные. Носимые приборы в основном используются для защиты зона досмотра, в частности, эти носимые были использованы на чемпионате мира по футболу — 2018 для смотровой зоны. На случай тревоги включается прибор и гасятся все командные сигналы прохождения на основе раций, брелоков, пейджеров, сотовых телефонов. Есть еще станционные, которые также использовались во всех гостиницах всех городов проведения ЧМ. В случае какого-то подозрения включается прибор — и взрыв невозможно произвести», — рассказывает Сергей Мухин, коммерческой директор ЗАО «АРЛИ Спецтехника».

От терроризма в нашей стране спасают не только подобные приборы взрывного противодействия, но и рентгеновские установки, которые можно наблюдать в большинстве мест массового скопления.

«Тут представлена рентгеновская установка. Мобильная компактная установка пользуется спросом у госструктур. Есть большой монитор, где можно сразу посмотреть, что было отсканировано в портале, сумка это или чемодан. На экране представлено в трех цветах. Зеленое — органические предметы, синее — металлические, а то, что железное и очень плотное, оно сразу выделяется. Сразу какие-то подозрительные предметы, которые не считываются, выделяются квадратом, чтобы сотрудник, который производит досмотр, сразу проявил внимание к этому предмету», — объясняет Артем Парунакян, руководитель проектов SLS-GROUP.

Международная выставка INTERPOLITEX-2018 проходит в выставочном центре ВДНХ. Этот форум собирает ведущих представителей не только российских, но и зарубежных производителей специальной техники безопасности и вооружения для правоохранительных органов и спецподразделений. На выставке есть не только зарубежные представители, которые демонстрируют свою технику, но и те, кто специально приезжает посмотреть на российские изобретения.

