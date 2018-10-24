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Путин назвал результативными переговоры с премьером Италии

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Путин назвал результативными переговоры с премьером Италии

Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин остался доволен ходом переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Встречу с главой итальянского правительства Путин назвал результативной.

«У нас с председателем совета министров Италии состоялись содержательные и весьма результативные переговоры, охватившие практически весь спектр, весь комплекс вопросов российско-итальянского взаимодействия​», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров.

По словам президента, ему также удалось поговорить с руководством итальянских компаний, которые работают на российском рынке. Ранее Путин заявил, что Россия и Италия намерены вернуться к вопросу создания совместной инвестиционной платформы. Он напомнил, что соответствующая договоренность была достигнута еще несколько лет назад.

Автор: Антон Соколов
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