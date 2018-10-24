В ПАСЕ утверждают, что российской делегации не запрещали выступать на сессиях

Москва, 24 октября. В Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что российской делегации не запрещали выступать на сессиях.

Ранее член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов, комментируя заявление генерального секретаря ПАСЕ Войцеха Савицкого, сообщил, что российскую делегацию не только лишили права голоса, но и права выступления на сессиях. По его словам, площадка в таком случае теряет для России смысл, так как «это, прежде всего, переговорная площадка».

Савицкий напомнил, что в апреле 2014 года, а потом в январе 2015 года в отношении России ПАСЕ рассмотрела вопрос о полномочиях из-за ситуации с Крымом. По его словам, было принято решение лишить российских парламентариев определенных прав в ассамблее, в том числе права голоса.

«Российская делегация не была лишена права выступать», — цитирует РИА Новости представителя ПАСЕ.

При этом, отметим, каких-либо подробностей в ПАСЕ по этому вопросы не привели.

Напомним, в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса. В 2015 году организация лишь ужесточила санкции против Москвы. В ответ Россия заявила о невозможности работать на таких условиях и с 2016 года прекратила отправлять заявки на подтверждение своих полномочий.

Ранее глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не собирается возвращаться в ПАСЕ в 2019 году.