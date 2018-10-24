Индия нуждается в помощи России: СМИ рассказали, почему обеим странам выгодно сотрудничество

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи India’s Arctic energy partnership with Russia («Сотрудничество Индии и России по энергетике в Арктическом регионе»), опубликованной порталом The Interpreter.

Все разговоры об индийско-российских двусторонних отношениях, как правило, сводятся к продаже Москвой оружия Нью-Дели. Однако в последнее время все большее значение начинают приобретать энергетические отношения Индии с Россией.

Активный диалог в области энергетики состоялся во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели. Россия и Индия договорились о сотрудничестве на российском арктическом шельфе, берегах Печорского и Охотского морей. Добавим, что Москва уже поставляет индийцам сжиженный природный газ из Арктики, а в 2017 году «Роснефть» приобрела 49% акций индийской компании Essar Oil Ltd.

Эти сделки весьма выгодны. Москва уже заключила с Нью-Дели контракт на поставку систем С-400 на общую сумму 5,5 миллиарда долларов. Стоимость двусторонних энергетических соглашений уже достигла 23 миллиардов долларов, 13 миллиардов из которых — акции Essar Oil, а 10 миллиардов — инвестиции индийских партнеров в российские энергетические компании.

Москва заинтересована в деловых партнерах из Нью-Дели, в то время как Индия, чьи энергетические потребности постоянно растут, пытается увеличить свое присутствие в Арктическом регионе.

Но сотрудничество не ограничивается исключительно энергетикой. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также заинтересован в инвестициях Индии в отечественный технологический сектор.

Партнерство России и Индии является взаимовыгодным еще и по следующим причинам.

Во-первых, как подчеркивают индийские эксперты, оружейные сделки с Россией необходимы, потому что Индия использует российские системы для большинства своих военных нужд. И хотя зависимость Нью-Дели от российских систем со временем будет снижаться, Индия по-прежнему нуждается в помощи России, учитывая, что страна еще не достигла существенных успехов в оборонной промышленности в рамках программы премьер-министра Нарендры Моди «Делай в Индии».

Во-вторых, заключение сделки подтверждает, что Индия продолжает действовать как независимая, свободная крупная держава, даже несмотря на то, что ее связи с США продолжают расти. Ставка Индии на то, что она сможет избежать санкций США за эту сделку, вероятно, оправданна именно из-за ее независимого статуса и способности привлекать инвесторов со всего мира.

В-третьих, несмотря на стремление Индии покупать американский газ, США все еще не могут в полной мере обеспечить ее потребности из-за недостатка нефтеперерабатывающих мощностей, терминалов, а также из-за законодательных ограничений на экспорт газа. Поэтому неудивительно, что в Индии ищут альтернативных надежных продавцов, которые смогут поставлять энергоносители с минимальным количеством ограничений.

Москва, невзирая на западные санкции, успешно находит инвесторов для освоения Арктики. Обсуждение сотрудничества в области энергетики тому подтверждение.

Совсем недавно Россия приняла у себя на Дальнем Востоке крупную деловую делегацию из Индии, что стало наглядным свидетельством заинтересованности Москвы в индийских инвестициях в этот регион. Это позволит привлечь иностранные вложения и снизить зависимость территории от Китая.

Двусторонние отношения между Москвой и Нью-Дели строятся на прочной основе взаимных потребностей и интересов. Для России эти отношения олицетворяют концепцию многополярности, а для Индии — возможность почувствовать себя растущей и независимой великой державой. Поэтому такое партнерство будет крепким и просуществует еще очень долго.