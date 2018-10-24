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Военнослужащие Народной милиции ЛНР забрали тела гражданских с позиций ВСУ

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Военнослужащие Народной милиции ЛНР забрали тела гражданских с позиций ВСУ

Золотое-4, 24 октября. Тела двух погибших гражданских были эвакуированы 24 октября с территории, подконтрольной ВСУ, по инициативе СЦКК ЛНР при содействии международных организаций, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Двое мирных жителей погибли 18 октября в результате подрыва на украинской мине в районе населенного пункта Золотое-4, подконтрольного украинским войскам. Украинская сторона не предпринимала никаких попыток эвакуировать тела, а так как они находились фактически на передовой, у родственников также не было возможности забрать их.

Сотрудники СЦКК ЛНР обратились за помощью к СММ ОБСЕ, ООН и МККК за гарантиями безопасности для военнослужащих Народной милиции ЛНР, чтобы эвакуировать тела с места происшествия. Расстояние от трупов до ближайших украинских позиций было около 100 метров.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР забрали тела гражданских с позиций ВСУ

Автор: Анастасия Вальдамирова
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