Золотое-4, 24 октября. Тела двух погибших гражданских были эвакуированы 24 октября с территории, подконтрольной ВСУ, по инициативе СЦКК ЛНР при содействии международных организаций, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Двое мирных жителей погибли 18 октября в результате подрыва на украинской мине в районе населенного пункта Золотое-4, подконтрольного украинским войскам. Украинская сторона не предпринимала никаких попыток эвакуировать тела, а так как они находились фактически на передовой, у родственников также не было возможности забрать их.

Сотрудники СЦКК ЛНР обратились за помощью к СММ ОБСЕ, ООН и МККК за гарантиями безопасности для военнослужащих Народной милиции ЛНР, чтобы эвакуировать тела с места происшествия. Расстояние от трупов до ближайших украинских позиций было около 100 метров.