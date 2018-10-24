ФСБ сочла британскую спутниковую сеть угрозой безопасности России

Москва, 24 октября. Федеральная служба безопасности России считает, что британский проект спутниковой связи OneWeb может быть потенциально опасным для России. Об этом заявил представитель ФСБ Владимира Садовникова.

По словам Садовникова, система OneWeb, которая должна покрыть всю планету высокоскоростным интернетом, является угрозой для национальной безопасности России и может быть использована в военных целях.

«Гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной», – приводит слова Садовникова Reuters.

В ФСБ считают, что иностранная спутниковая система сделает российских операторов нерентабельными. В ведомстве предложили создать компромиссную систему совместно с Китаем и Индией, который не ведут агрессивную политику в отношении России. Базой для создания такой системы может стать совместное с Роскосмосом предприятие, созданное для развертывания собственной сети в России.