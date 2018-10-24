Подозрительный пакет в здании Time Warner был предназначен экс-директору ЦРУ

Нью-Йорк, 24 октября. Подозрительный пакет, который был обнаружен в здании Time Warner Center, был адресован экс-директору ЦРУ Джону Бреннану.

Полиция проверила пакет с помощью рентгеновского аппарата. В нем обнаружены металлические части и провода, сообщает телеканал CNN.

Отметим, что здание Time Warner Center было эвакуировано после обнаружения неизвестного предмета 24 октября. В здании находится телеканал CNN, который часто посещает экс-глава ЦРУ.

Ранее неизвестные разослали бомбы Биллу и Хиллари Клинтонам, экс-президенту США Бараку Обаме, а также миллиардеру Джорджу Соросу. CNN cо ссылкой на источник в полиции сообщает, что все эти эпизоды связаны между собой.