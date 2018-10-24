Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Подозрительный пакет в здании Time Warner был предназначен экс-директору ЦРУ

118
0 Оставить комментарий

Подозрительный предмет в здании Time Warner был предназначен бывшему директору ЦРУ — полиция

Нью-Йорк, 24 октября. Подозрительный пакет, который был обнаружен в здании Time Warner Center, был адресован экс-директору ЦРУ Джону Бреннану.

Полиция проверила пакет с помощью рентгеновского аппарата. В нем обнаружены металлические части и провода, сообщает телеканал CNN.

Отметим, что здание Time Warner Center было эвакуировано после обнаружения неизвестного предмета 24 октября. В здании находится телеканал CNN, который часто посещает экс-глава ЦРУ.

Ранее неизвестные разослали бомбы Биллу и Хиллари Клинтонам, экс-президенту США Бараку Обаме, а также миллиардеру Джорджу Соросу. CNN cо ссылкой на источник в полиции сообщает, что все эти эпизоды связаны между собой.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое