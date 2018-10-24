Сирия: С-300 не оставили шанса Израилю — он может лишь беспомощно бросаться словами против России

Если в российских СМИ тема поставок С-300 в Сирию уже не так актуальна, то в Израиле она по-прежнему остается главным предметом обсуждения. В последнее время очередную серию громких высказываний вновь сделали как официальные лица, так и представители военных структур.

Интересно, что их риторика в отношении России при этом становится все более нетерпимой и ожесточенной. Но может ли последовать за этими высказываниями что-то реальное со стороны Тель-Авива? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Министр образования Израиля Нафтали Беннет, например, заметил, что противостояние Ирану по-прежнему остается стратегической задачей еврейского государства. Если же продолжению этой принципиальной деятельности что-то мешает, то необходимо преодолеть данную преграду.

Заместитель главы израильского МИД Михаэль Орен между тем заявил, что расположение в Сирии комплексов С-300 будто бы вполне решаемый вопрос, отметив, что его стране приходилось сталкиваться и не с такими проблемами со дня своего создания.

Генерал в запасе Амос Ядлин тем временем утверждает, что Тель-Авив мог спокойно продолжать вести бомбардировки по объектам противника на территории Сирии, поскольку российская сторона якобы не решилась бы открывать огонь по израильской авиации из новых средств ПВО, дабы не портить отношения с еврейским государством окончательно.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в беседе с корреспондентом ФАН напомнил и о других громких высказываниях израильской стороны. Он также добавил, что РФ изначально всячески удерживала себя даже от косвенного вмешательства в конфликт Тель-Авива и Тегерана, однако провокация с Ил-20 просто не оставила Москве выбора.

«Были, кроме того, и высказывания других высших представителей руководства еврейского государства, в том числе министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который прямо утверждал, что их ВВС продолжат свои авиаудары по САР. Более того, говорилось и о возможном непосредственном уничтожении российских зенитно-ракетных комплексов. Тель-Авив, действительно, регулярно заявляет, что иранские подразделения, базирующиеся в Сирии, якобы являются прямой угрозой для его безопасности, но РФ, с другой стороны, на несколько лет отказалась от поставок С-300 в САР по просьбе израильтян», — подчеркнул эксперт.

До этой осени Москва неукоснительно соблюдала договоренности с Тель-Авивом, однако гибель российского разведывательного самолета у берегов Латакии в результате спланированных действий пилотов ВВС Израиля, конечно, не могла не заставить ее пересмотреть свое отношение к руководству еврейского государства.

«До этого трагического инцидента Россия шла навстречу этим опасениям израильской стороны, но крушение Ил-20, бесспорно, все изменило, ведь Тель-Авив цинично использовал присутствие нашего самолета в воздушном пространстве САР, чтобы избежать ударов сирийских ПВО по своим истребителям. В результате погибли 15 российских военных, что мы, безусловно, не могли оставить без ответа», — убежден Борис Долгов.

Вместо того чтобы признать свою вину и постараться вновь наладить отношения с РФ, Израиль продолжает делать желчные заявления в адрес России. Особенно смешными среди последних высказываний нашему собеседнику показались слова Амоса Ядлина, который, по его мнению, лишь пытался скрыть за показным бесстрашием растерянность и непонимание.