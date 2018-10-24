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Никакой поддержки не было: Карякин рассказал о жизни в украинском Крыму

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Никакой поддержки не было: Карякин рассказал о жизни в украинском Крыму

Москва, 24 октября. Российский шахматист Сергей Карякин рассказал, как непросто ему было тренироваться в то время, когда он жил в Крыму. Гроссмейстер родился в Симферополе и хорошо запомнил, как жилось на полуострове до исторического воссоединения с Россией в 2014 году.  

«Я продолжал работать и все время стремился обойти Магнуса [Карлсена]. Но у меня была тяжелая ситуация, потому что я проживал в Крыму, когда он еще был украинским, и никакой поддержки у меня не было», — цитирует Карякина «Матч ТВ».

По словам российского шахматиста, противостоять норвежцу Карлсену было чрезвычайно сложно, ведь того поддерживала корпорация Microsoft, у россиянина же влиятельных покровителей и спонсоров не было.

Напомним, Карякин получил гражданство РФ в 2009 году, шахматист неоднократно подчеркивал, что всегда считал себя русским.

Автор: Федор Веснин
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