Дамаск, 24 октября. Бойцы спецподразделения США открыли огонь по неизвестному противнику в сирийском Алеппо после того, как он атаковал военную базу возле города Манбидж.

«Неизвестный противник начал стрелять по ним, и они открыли ответный огонь. Все закончилось довольно быстро. В лучшем случае это можно назвать стычкой. Правда, мы не знаем, кто стрелял. Это произошло во время патрулирования Военного совета Манбиджа», — заявил полковник армии США Шон Райан, который является официальным представителем операции «Непоколебимая решимость».

По информации издания Kurdistan 24, противниками американцев стали поддерживаемые Турцией боевики. Возглавляемая США коалиция пока воздерживается от каких-либо комментариев.

Напомним, что военные США находятся на сирийской земле незаконно. Американские силы не имеют ни мандата СБ ООН, ни разрешения официального Дамаска.