Саудовский принц назвал убийство Хашукджи «ужасным преступлением»

Эр-Рияд, 24 октября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль-Сауд прокомментировал убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом принц заявил в ходе выступления на форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

«То, что случилось, горестно для всех граждан Саудовской Аравии​​​. Я думаю, что это горестно для любого человека в мире. Это ужасный инцидент, ничем не оправданный», — сказал наследный принц.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашукджи пропал 2 октября в Турции. Журналист отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего бесследно исчез. По словам невесты журналиста, Хашукджи пригласили в консульство якобы для оформления документов. При этом девушку в здание дипмиссии не пустили. Невеста ждала Хашукджи у здания консульства более пяти часов, после чего один из сотрудников ведомства сообщил ей, что журналист давно покинул здание.

Позже в СМИ появилась информация, что перед посещением консульства журналист включил диктофон на часах Apple Watch, в результате чего на устройстве оказалась запись его допроса, пыток и убийства. 19 октября Эр-Рияд признал факт убийства Хашукджи. В настоящее время по делу об убийстве Хашукджи задержаны 18 человек, которые являются подданными Саудовской Аравии.