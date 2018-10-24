Samsung подал на Собчак в суд из-за iPhone

Москва, 24 октября. Компания Samsung подала в суд на известную журналистку Ксению Собчак из-за нарушения контракта.

Сумма иска составила около 1,6 миллиона долларов, сообщили СМИ.

Поводом для обращения в суд стало нарушение Собчак условий контракта. Журналистка является лицом Samsung в России и по контракту обязана пользоваться гаджетами только этой марки.

Недавно Собчак «засветилась» с новым iPhone в эфире «Эха Москвы». Во время передачи телеведущая прикрывала лежащий на столе «яблочный» смартфон листком бумаги, однако во время рекламы взяла в руки iPhone, объяснив, что по контракту ей запрещено пользоваться другими марками на публике.

Примечательно, что это уже не первый случай — в прошлом году Собчак запечатлели с iPhone на съемках «Новой фабрики звезд».