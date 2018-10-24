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Офис члена Палаты представителей США эвакуировали из-за подозрительной посылки

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Офис члена Палаты представителей США эвакуировали из-за подозрительной посылки

Вашингтон, 24 октября. Сотрудники офиса члена Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц от Демократической партии США во Флориде были эвакуированы из-за подозрительной посылки. Об этом сообщает CNN.

Ранее Билл и Хиллари Колинтон получили посылку со взрывчаткой от неизвестного отправителя. Сегодня утром бомбу получил экс-глава США Барак Обама. Накануне, 23 октября, посылку от анонима получил миллиардер Джордж Сорос. Секретная служба перехватила четвертую посылку, которая была отправлена в Белый дом. Кроме того подозрительный предмет был обнаружен в здании Time Warner Center.

Полиция США считает, что инциденты со взрывчаткой связаны между собой, что подтверждает характер основных элементов всех взрывных устройств.

Автор: Софья Куликова
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