CNN рассказал, какие взрывные устройства отправили Обаме, Клинтон и Соросу

Вашингтон, 24 октября. Взрывные устройства, которые были отправлены по почте 44-му президенту США Бараку Обаме и бывшему американскому госсекретарю Хиллари Клинтон, — это примитивные, но работоспособные СВУ. Об этом сообщает телеканал CNN, в офис которого в среду также была отправлена взрывоопасная посылка.

Отмечается, что по меньшей мере одно взрывное устройство было начинено поражающими элементами, все СВУ схожи по своей конструкции.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении четырех взрывных устройств, которые были отправлены Бараку Обаме, Джорджу Соросу, Хиллари Клинтон и в офис CNN. По последним данным, полиция расследует инциденты как связанные между собой.