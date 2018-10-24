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Екатеринбургская мэрия переедет в ЦУМ к Pizza Hut и багетной мастерской

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Екатеринбургская мэрия переедет в ЦУМ к Pizza Hut и багетной мастерской

Екатеринбург, 24 октября. Городская дума Екатеринбурга переедет из здания мэрии в торговый центр ЦУМ, где займет четвертый и пятый этажи. По соседству с депутатами будут находиться пиццерия Pizza Hut, магазины одежды, багетная и швейная мастерские.

Проект переезда одобрил глава города. теперь депутаты задаются вопросом, где найти денег на переезд.

«Нам уже показали помещения — но пока это только голые стены. Сейчас вопрос в том, где найти денег на переезд», — рассказал один из парламентариев.

Ожидается, что на новом месте удастся улучшить условия работы депутатов, у которых появится больше возможностей - более качественная трансляция, большой зал, залы для заседания комиссий и система электронного голосования, сообщает ЕАН.

Автор: Катерина Михайлиди
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