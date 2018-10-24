Дамаск, 24 октября. Сотрудничающие с США курдские формирования атаковали опорный пункт «Исламского государства»1 в сирийской деревне Ас-Суса (провинция Дейр-эз-Зор). Об этом сообщает альянс вооруженной оппозиции САР — «Демократические силы Сирии» (SDF).

«Наши силы уничтожили боевиков ИГ1 и атаковали их укрепления в деревне Ас-Суса», — говорится в сообщении.

По информации агентства AMN, штурм укреплений начался после того, как возглавляемая США коалиция нанесла несколько сильных авиаударов по деревне, что привело к жертвам как среди террористов, так и среди мирного населения. Кроме того, коалиция разбомбила мечеть на востоке Сирии, которая использовалась боевиками в качестве командного центра.

Отметим, что курды воюют на стороне США, которые осуществляют незаконную операцию на территории Сирии, не имея для этого ни мандата ООН, ни разрешения официального Дамаска. Кроме того, курдские формирования выступают за отделение контролируемой территории от Сирии, чем усугубляют нестабильность в регионе. Террористическая группировка «Исламское государство» официально запрещена в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.