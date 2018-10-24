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Пушков не поверил словам генсека НАТО о новых ядерных ракетах в Европе

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Пушков не поверил словам генсека НАТО о новых ядерных ракетах в Европе

Москва, 24 октября. Российский сенатор Алексей Пушков не верит обещаниям генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты на территории стран Евросоюза.

Пушков напомнил, что в свое время руководство альянса утверждало, что НАТО не будет расширяться на Восток, а также обещало не размещать военные базы в Прибалтике, однако со временем планы НАТО изменились.

«Столтенберг сообщил, что НАТО «не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе». Пока не планирует. В свое время лидеры НАТО заверяли Горбачева, что не планируют расширение альянса на восток. Потом «не планировали» военные базы в Прибалтике и прочее. Планы, знаете ли, меняются», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе в связи с неопределенностью вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Автор: Артем Никулин
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