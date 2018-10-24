Полиция нашла связь между посылками с бомбами Клинтонам, Обаме, Соросу и Time Warner

Вашингтон, 24 октября. Инциденты со взрывными устройствами, которые были доставлены экс-президенту США Бараку Обаме, Хиллари и Биллу Клинтону, а также миллиардеру Джорджу Соросу и в здание Time Warner Center связаны между собой.

Как сообщает корреспондент CNN со ссылкой на источники полиции, в настоящий момент правоохранители расследуют эти инциденты, как связанные между собой. Этот вывод основан на характере основных элементов всех взрывных устройств.

Напомним, что в среду неизвестные злоумышленники отправили посылки со взрывчаткой миллиардеру Джорджу Соросу, Биллу и Хиллари Клинтону, а также бывшему президенту США Бараку Обаме. Кроме того подозрительный предмет был обнаружен в здании Time Warner Center.

Ранее появилась информация, что секретная служба Белого дома перехватила подозрительную посылку, однако источник агентства Reuters опровергает эту информацию.