Бастрыкин поручил разработать план расследования дела против вице-мэра Сочи

Москва, 24 октября. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разработать план расследования уголовного дела в отношении вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера, которого подозревают в превышении должностных полномочий, и проверить прошлые решения чиновника на законность. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

По решению Бастрыкина, дело было передано в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу для проведения более полного и объективного расследования.

Напомним, вице-мэр Сочи Иван Бомбергер подозревается в превышении должностных полномочий из-за незаконного разрешения на строительства многоэтажного дома. Также по делу о коррупции проходят бывший первый заммэра Мугдин Чермит, глава МУП «Водоканал» Сергей Винарский и главный архитектор Владимир Малов.

В 2016 году Малов не проверил документацию при вводе в эксплуатацию многоэтажного дома и согласовал мировое соглашение. Однако выяснилось, что строение не оборудовано системой противопожарной защиты.