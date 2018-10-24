Германия не пустит Сербию в ЕС без признания независимости Косово

Берлин, 24 октября. Сербия не сможет вступить в Евросоюз без признания независимости Косово, заявил депутат бундестага Петер Байер.

По словам немецкого депутата, с самого начала диалога было понятно, что «не придет нормализация отношений» между Косово и Сербией без «де-факто признания территориальной целостности Косово».

«Депутат бундестага Германии: без признания Косова Сербия не войдет в ЕС», — говорится в сообщении агентства Tanjug в микроблоге Twitter.

TANJUG | Poslanik nemačkog Bundestaga: Bez priznanja Kosova Srbija neće ući u EU https://t.co/YYXz56FF2T pic.twitter.com/ejOisyzayV — Tanjug (@TanjugNews) October 24, 2018

В начале октября сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербия не признает независимость Косово, несмотря на желание западных стран, сообщил RT.