Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Германия не пустит Сербию в ЕС без признания независимости Косово

50
0 Оставить комментарий

Германия не пустит Сербию в ЕС без признания независимости Косово

Берлин, 24 октября. Сербия не сможет вступить в Евросоюз без признания независимости Косово, заявил депутат бундестага Петер Байер.

По словам немецкого депутата, с самого начала диалога было понятно, что «не придет нормализация отношений» между Косово и Сербией без «де-факто признания территориальной целостности Косово».

«Депутат бундестага Германии: без признания Косова Сербия не войдет в ЕС», — говорится в сообщении агентства Tanjug в микроблоге Twitter.

В начале октября сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербия не признает независимость Косово, несмотря на желание западных стран, сообщил RT. 

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое