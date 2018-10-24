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Эр-Рияд заявил о намерении сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности

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Эр-Рияд заявил о намерении сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности

Эр-Рияд, 24 октября. Саудовская Аравия считает, что Россия делает значительные успехи в сфере кибербезопасности, и рассчитывает на партнерство с российскими компаниями. Об этом заявил министр коммуникаций и информационных технологий королевства Абдалла Амер аль-Сваха.

По словам министра, Эр-Рияд видит большие перспективы в сотрудничестве с Россией в сфере больших данных, искусственного интеллекта и кибербезопасности​​​.

«Россия видится нам очень крупным игроком в сфере кибербезопасности, так что передача знаний в этой сфере, создание мощностей, возможностей, передача технологий — это то, чему мы будет действительно рады», — приводит слова аль-Сваха РИА Новости.

Также аль-Сваха отметил, что Саудовская Аравия является лучшим хабом информационно-телекоммуникационных технологий в регионе. В Эр-Рияде намерены использовать достижения в сфере технологий для преобразования сфер образования и здравоохранения.

Министр добавил, что в современном мире выигрывают те, кто способен сотрудничать и передавать накопленные знания, талант и инновации. Именно поэтому Эр-Рияд нацелен на сотрудничество с российскими компаниями.

Автор: Софья Куликова
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