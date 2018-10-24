«Средневековая местечковая страна»: в Совфеде отреагировали на призыв «избавить Латвию от русских»

В Совете Федерации прокомментировали агрессивное высказывание бывшего диктора Латвийского радио Марты Кронтале о том, что прибалтийскую страну необходимо освободить от русских. В своем профиле в Twitter она выразила удивление, что в Латвии есть русскоязычные жители.

«Освободились от балтийских немцев. Почему так же нельзя избавиться от русских? Понимаю, что меня сейчас съедят за расизм и нацизм, но все же…» — написала Кронтале в микроблоге.

Большинство пользователей поддержало агрессивную позицию бывшего диктора, однако нашлись и те, кто категорически был не согласен.

Латвийский журналист и театральный критик Хенриета Верхоустинска высказалась иронично.

«Да, в нашей переполненной Латвии было бы очень хорошо, если бы треть жителей встала, упаковала чемоданы и уехала прочь. Тогда-то и наступят золотые времена», — написала она в ответ экс-диктору.

В прибалтийской республике из 2 миллионов населения около 40% составляют русскоязычные жители. Поэтому призыв эск-радиоведущей должен коснуться чуть менее половины проживающих в стране.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей пояснил, что такие высказывания недопустимы и являются прямым следствием того, что Евросоюз «разбаловал» Латвию и постоянно закрывал глаза на нарушение прав и свобод в стране.

«Пусть она объяснит европейским парламентариям, как она относится к национальному вопросу и делит людей на полноценных и неполноценных. Это типичный фашизм. Такое поведение свидетельствует о том, что обстановка в Риге становится все хуже. Европейские поблажки налицо, когда в ЕС прощают такие вещи, как отказ в выдаче гражданства своим людям, которые родились и выросли в Латвии. Это привело к тому, что страна развивается не в ту сторону», — пояснил сенатор.

По словам Владимира Джабарова, Латвия связана с Россией торговыми отношениями, поэтому попытка экс-диктора развязать серьезный национальный конфликт может в первую очередь негативно сказаться на самой Риге.

«Латвия во многом зависит от России: либо население работает за границей и на эти деньги существует, либо оно трудится в Риге. Местная продукция идет в Россию, потому что больше никому не нужна. Латвия превращается в средневековую местечковую страну с хуторами и натуральным хозяйством. Все заводы, построенные еще в годы СССР, стоят без дела, все разрушено. Латвия превращается в не самый сильный придаток Евросоюза», — заметил собеседник агентства.

В Прибалтийских странах часто звучит антироссийская риторика. Так, в Латвии отмечается в настоящее время «политический бум» вокруг запрета русского языка. Государственным языком в стране признали лишь один — латышский, власти всячески акцентируют на этом внимание, однако почти половина населения говорит на русском в повседневной жизни.