Чехия отзывает дипломата из Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста

Прага, 24 октября. Власти Чехии намерены отозвать из Саудовской Аравии одного сотрудника своего посольства в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Пресс-секретарь МИД республики пояснила, что речь идет о представителе министерства сельского хозяйства, который работает в посольстве этой страны в Эр-Рияде.

В свою очередь наследный саудовский принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил в среду, что дело Хашукджи чрезвычайно болезненно для королевства и что правосудие обязательно будет восстановлено. По его словам, Саудовская Аравия и Турция будут совместно заниматься расследованием, сообщает Reuters.

Напомним, что обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал второго октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября Генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что журналист погиб в результате драки с сотрудниками консульства. Генеральный прокурор страны сообщил, что по делу об убийстве Хашукджи были задержаны 18 человек.