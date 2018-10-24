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ФАН публикует список пострадавших в Риме россиян

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ФАН публикует список пострадавших в Риме россиян

Москва, 24 октября. Болельщики ЦСКА получили травмы в результате обрушения эскалатора в римском метро в день матча Лиги чемпионов между московским клубом и «Ромой». Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших, в который включены также и болельщики, на которых тиффози итальянского клуба напали у стадиона.

Пострадавшие в метро:

1.  Абрамов Кирилл, 38 лет — выписан;
2.  Акулов Олег, 23 года – выписан;
3.  Блохин Владимир, 37 лет – прооперирован, находится в больнице;
4.  Бородина Дарья, 27 лет – перелом обеих гон, находится в больнице;
5.  Быков Александр, 33 года – прооперирован, находится в больнице;
6.  Лобанов Сергей, 27 лет – выписан;
7.  Иванов Артем, 26 лет – выписан;
8.  Кормилицина Екатерина, 22 года – готовится к выписке;
9.  Корочкин Никита, 24 года – готовится к выписке;
10.  Назаров Станислав, 40 лет – прооперирован, находится в больнице;
11.  Огородников Илья, 28 лет – выписан;
12.  Опрышко Александр, 29 лет – выписан;
13.  Ромашова Анастасия, 23 года – выписана;
14.  Сагдиев Денис, 41 год – выписан;
15.  Тихонова Анастасия, 28 лет – перелом обеих ног, находится в больнице;
16.  Тюрин Дмитрий, 33 года – прооперирован, находится в больнице.


Двое россиян, которые пострадали в драке у стадиона, — это 35-летний Коробанов Константин, у него подозрение на кровоизлияние в мозг, мужчина находится в больнице. Кроме того от рук итальянских болельщиков пострадал Ковалев Андрей, которому были нанесены раны.

Напомним, итальянские власти ранее заявили, что поломка эскалатора произошла из-за действий российских болельщиков, которые якобы прыгали на нем. В интервью Федеральному агентству новостей представитель объединения болельщиков ЦСКА опроверг эти сообщения, отметив, что механизм старого эскалатора, по всей видимости, просто не выдержал нагрузки из-за большого количества людей.

Собеседник ФАН также сообщил, что римские болельщики вели себя крайне агрессивно, из-за чего фанатам ЦСКА приходилось все время держаться большими группами.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
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