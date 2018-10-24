ФАН публикует список пострадавших в Риме россиян

Москва, 24 октября. Болельщики ЦСКА получили травмы в результате обрушения эскалатора в римском метро в день матча Лиги чемпионов между московским клубом и «Ромой». Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших, в который включены также и болельщики, на которых тиффози итальянского клуба напали у стадиона.

Пострадавшие в метро:

1. Абрамов Кирилл, 38 лет — выписан;

2. Акулов Олег, 23 года – выписан;

3. Блохин Владимир, 37 лет – прооперирован, находится в больнице;

4. Бородина Дарья, 27 лет – перелом обеих гон, находится в больнице;

5. Быков Александр, 33 года – прооперирован, находится в больнице;

6. Лобанов Сергей, 27 лет – выписан;

7. Иванов Артем, 26 лет – выписан;

8. Кормилицина Екатерина, 22 года – готовится к выписке;

9. Корочкин Никита, 24 года – готовится к выписке;

10. Назаров Станислав, 40 лет – прооперирован, находится в больнице;

11. Огородников Илья, 28 лет – выписан;

12. Опрышко Александр, 29 лет – выписан;

13. Ромашова Анастасия, 23 года – выписана;

14. Сагдиев Денис, 41 год – выписан;

15. Тихонова Анастасия, 28 лет – перелом обеих ног, находится в больнице;

16. Тюрин Дмитрий, 33 года – прооперирован, находится в больнице.



Двое россиян, которые пострадали в драке у стадиона, — это 35-летний Коробанов Константин, у него подозрение на кровоизлияние в мозг, мужчина находится в больнице. Кроме того от рук итальянских болельщиков пострадал Ковалев Андрей, которому были нанесены раны.

Напомним, итальянские власти ранее заявили, что поломка эскалатора произошла из-за действий российских болельщиков, которые якобы прыгали на нем. В интервью Федеральному агентству новостей представитель объединения болельщиков ЦСКА опроверг эти сообщения, отметив, что механизм старого эскалатора, по всей видимости, просто не выдержал нагрузки из-за большого количества людей.

Собеседник ФАН также сообщил, что римские болельщики вели себя крайне агрессивно, из-за чего фанатам ЦСКА приходилось все время держаться большими группами.